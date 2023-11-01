Резидентам ОЭЗ «Орел» продлят нулевую ставку налога

Преференциальный режим будет еще больше ориентирован на инвесторов.

В Орловском облсовете народных депутатов обсудили идею правительства региона об изменении преференциального режима для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Напомним, она была создана в соответствии с постановлением правительства страны от 24 сентября 2019 года на территории Мценского района. Областные власти называют ее одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций в регион. В настоящее время на территории ОЭЗ «Орел» зарегистрировано восемь резидентов.

Преференциальный режим в границах указанной территории, в том числе, предполагает действие льгот по налогу на прибыль организаций. В Орловской области они установлены в следующих размерах: 0 процентов – в течение первых пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль; 5 процентов – с шестого по десятый налоговый период включительно; 13,5 процента – по истечении десяти налоговых периодов.

«Продолжительность срока использования указанных льгот сегодня уступает условиям ряда соседних с Орловской областью преференциальных территорий, – следует из пояснительной записки к законопроекту. – Таким образом, в целях поддержания конкурентоспособности ОЭЗ «Орел» на рынке привлечения инвестиций представленным законопроектом предлагается увеличить с 5 до 10 последовательных налоговых периодов срок применения резидентами ОЭЗ «Орел» ставки налога на прибыль в размере 0 процентов».

Сроки применения налогоплательщиками пониженных ставок налога в размере 5 процентов и 13,5 процента было предложено оставить без изменений. По мнению авторов идеи, продление срока применения ставки налога на прибыль в размере 0 процентов не будет способствовать сокращению доходов областного бюджета в среднесрочной перспективе. Ведь, по данным оперативной отчетности, по состоянию на 31 декабря 2022 года льготы по налогу на прибыль организаций резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» не применялись. Таким образом, учитывая действующий в настоящее время 5-летний период освобождения от уплаты налога с момента получения первой прибыли просто получит свое продолжение.

ИА «Орелград»