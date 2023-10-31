Под Орлом отремонтировали ФАП

31.10.2023 | 12:36 Медицина, Новости

Объект находится в Краснозоренском районе.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Капитальный ремонт сделали в фельдшерско-акушерском пункте, который находится в местной деревне Шатилово. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Здание построили из деревянных конструкций ещё в 1975 году. С тех пор ремонт здесь не проводился. Работы заняли пять месяцев. В постройке заменили все внутренние инженерные системы, обновили окна, двери, полы, внутренние перегородки.

Также на здании заменили кровлю – с шиферной на металлическую. Фасад утеплили, затем обшили металлическим сайдингом. Для маломобильных групп населения обустроили пандус с поручнями.

Капитальное обновление обошлось примерно в 3,2 миллиона рублей. Работы выполнялись по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Фото: vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


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