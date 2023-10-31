Орловцы смогут наблюдать за зимней уборкой онлайн

31.10.2023 | 11:21 ЖКХ, Новости

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков сделал соответствующее сообщение во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«С этого года можно будет наблюдать онлайн за движением техники – это, в том числе, общественный, народный контроль за этой работой. Для того, чтобы ответственность была у работающих компаний, чтобы мы тоже могли мониторить», – высказался губернатор.

Также Клычков заявил, что вся техника для зимней уборки улиц будет готова к 1-му ноября. При этом он указал на достаточно тёплую для этого периода года погоду.

«Потихонечку зима подкрадывается. В этом году она немножко отодвинулась. Обещают целую неделю тепла, с перепадами от плюс шести до плюс пятнадцати градусов», – отметил глава областной власти.

Эти данные совпадают с официальным прогнозом Гидрометцентра России.

ИА «Орелград»


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