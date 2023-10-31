Под Орлом насмерть сбили 28-летнего пешехода

ДТП случилось на федеральной трассе.

Авария произошла на дороге «Орёл-Тамбов», на 137 километре (в Ливенском районе), сегодня ночью. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Примерно в 3 часа 30 минут грузовик «Мерседес» с прицепом ехал со стороны Ельца в сторону Ливен. В указанном месте 62-хлетний водитель большегруза допустил наезд на 28-летнего пешехода, возможно, просто не заметив его на дороге. Пострадавший скончался на месте.

Также за последние сутки произошло ещё два ДТП с пешеходами. В 11 часов 45 минут в Ливнах на улице Мира у дома №159 «Лада Калина» сбила 17-летнего парня. Автомобилем управляла 34-летняя женщина. Пострадавшего госпитализировали.

В 14 часов 30 минут в Свердловском районе на трассе «Змиевка-Никольское-Плоское-Поваляевы дворы» сбили 83-хлетнюю женщину. Водитель (как и его транспорт) не установлен – видимо, он покинул место ДТП. Авария случилась между посёлками Никольское и Плоское. Пенсионерку тоже пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП.

ИА «Орелград»