Завтра в Орле снова зазвучат сирены

Жителей просят сохранят спокойствие.

С 1 по 3 ноября в Орле и Орловском муниципальном округе пройдут дополнительные проверки систем оповещения. Об этом сообщили в областном Управлении по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Ожидается, что сирены и громкоговорители будут включать в период с 10 до 17 часов. Это не будет происходить одновременно, поэтому «глобальных» сигналов, слышных всему городу или округу, не планируется. Реагировать на такие звуки или обращения не нужно.

Проверка связана с вводом в эксплуатацию новых, дополнительно установленных сирен и громкоговорителей.

Отметим, что предыдущая проверка проходила совсем недавно – 4-го октября. Однако она проводилась по всей стране и носила масштабный характер. Тогда в ход пошли не только сирены и громкоговорители, но и специальные сообщения, которые транслировались в прямом эфире теле- и радиоканалов.

ИА «Орелград»