Орловский Росреестр нарастил электронное взаимодействие

Вопросы сотрудничества обсудили на рабочей встрече с банковскими работниками.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области, эксперты ведомства провели рабочую встречу с представителями банковского сообщества, причем мероприятие прошло на площадке Сбербанка. В центре внимания участников оказались вопросы электронного взаимодействия. По словам заместителя руководителя орловского Росреестра Элины Козловой, доля услуг, оказываемых Росреестром и его территориальными органами в электронном виде, увеличивается с каждым годом.

Так, в 2021 году этот показатель составлял 47 процентов, в 2022 году он вырос до 57 процентов, а за 9 месяцев 2023 года уже составил 63 процента. «Срок электронной регистрации прав или кадастрового учета недвижимости не превышает одного дня», – подчеркнула Элина Козлова. Она также отметила, что в рамках проекта «электронная ипотека» 99 процентов ипотек регистрируется ведомством менее чем за 24 часа. «Это стало возможным, в том числе и благодаря конструктивному сотрудничеству и качественной подготовке поступающих на регистрацию документов сотрудниками банка», – говорит Элина Козлова.

По ее словам, компании-застройщики являются активными пользователями электронных услуг Росреестра. Только в сентябре этого года 95 процентов договоров долевого участия было зарегистрировано в электронном виде. «В настоящее время застройщик законодательно наделен правом передавать документы от имени дольщика на регистрацию права собственности, – пояснила Элина Козлова. – В результате покупатель жилья вместе с ключами получает электронную выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах».

В Росреестре рассказали и о введении в промышленную эксплуатацию уникального ведомственного сервиса «Цифровой помощник регистратора – «ЕВА», работа которого основана на возможностях использования искусственного интеллекта. Сервис представляет собой предобученную нейросеть для регистрации права собственности на недвижимость. «ЕВА» проводит предварительную проверку пакета документов, предзаполняет электронные формы заявлений и минимизирует ручные операции и ошибки, обусловленные человеческим фактором.

ИА «Орелград»