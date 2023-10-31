В Орловской области потребители отсудили 5 миллионов рублей

Оглашена статистика правовой защиты нарушенных прав потребителей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора Орловской области, в текущем году за прошедшие девять месяцев в суды региона было подано 34 исковых заявления в защиту прав потребителей. Для сравнения, годом ранее за такой же период времени было подано 10 исков, то есть показатель вырос в 3,4 раза. Кроме того, в этом году специалистами указанного ведомства в судах было дано 38 заключений в целях защиты прав потребителей, что ровно вдвое больше, чем было год назад.

«По решениям суда в пользу потребителей присуждено денежных средств в размере 5,2 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда – 445 тысяч рублей», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Как уже рассказывал «Орелград», в текущем году в это ведомство было подано 1552 обращений, в том числе 940 письменных. Примерно половина заявлений на нарушения прав потребителей касалась сферы розничной торговли, причем каждое пятое такое обращение было жалобой на дистанционную торговлю.

«В рамках полномочий потребителям даны разъяснения требований законодательства, выражена готовность при необходимости в оказании помощи при реализации права на судебную защиту, – говорят в Управлении Роспотребнадзора. – Большое число обращений содержали требования имущественного характера, в связи с чем потребителям оказывалась помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов, разъяснялся алгоритм их действий в конкретных ситуациях».

Кроме того, сотрудники ведомства проводили работу с представителями предпринимательского сообщества. Только по вопросам защиты прав потребителей было проведено 949 профилактических мероприятий, в том числе 106 профилактических визитов. По итогам такой работы предпринимателям было выдано 408 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Также было проведено 435 мероприятий по информированию и консультированию представителей бизнес-сообщества.

«Управлением была продолжена работа в части оказания консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей, – добавили в ведомстве. – За 9 месяцев 2023 года разъяснения получили более 5800 человек, в средствах массовой информации, в социальных сетях размещено 485 материалов и сюжетов, разъясняющих права граждан при приобретении товаров и услуг. Организовано консультирование населения в МФЦ в городе Орле и 4-х его филиалах. Ежемесячно осуществляется прием граждан в семейном МФЦ. Проводимые мероприятия позволили расширить круг информируемых граждан и охватить различные возрастные группы потребителей. Во время встреч и личных бесед, обратившимся оказывается адресная помощь в составлении претензионных заявлений, обращений в надзорные органы».

ИА «Орелград»