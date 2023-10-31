В Орле на Дворянке возникла нештатная ситуация

Вода размыла грунт под лестницей.

Об этом сообщил в соцсетях Михаил Вдовин – первый заместитель спикера областного совета, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда», один из главных кураторов текущих работ по благоустройству сквера.

«Сегодня срочно пришлось пригласить на Дворянку подрядчика, заказчика и проектировщика. Поводом для сбора послужила нештатная ситуация. Прошедшие ливневые дожди размыли часть грунта под лестницей. К сожалению, за два дня ни проектировщик, ни подрядчик, ни заказчик не выработали решение по этой проблеме», – рассказал Вдовин.

«У меня создаётся твёрдое убеждение, что как только устанавливается тёплая, хорошая погода, то все впадают в некое коматозное состояние, и работы резко замедляются», – добавил народный избранник. Тем не менее, он указал, что техническое решение данной проблемы всё же найдено.

Тем не менее, Вдовин сообщил и хорошие новости – по его мнению, готовность ротонды составляет примерно на 90%, осталось покрыть её купол металлом и покрасить всю конструкцию. Также готова к покраске баллюстрада. Продолжаются работы по оборудованию дорожки у реки.

«Природа даёт нам время – максимум 10 дней. Считаю, в дальнейшем работы должны быть приостановлены до весны, но это решает заказчик», – заключил первый замспикера облсовета. Отметим, что благоустроенный сквер должны были сдать ещё 1 сентября.

ИА «Орелград»