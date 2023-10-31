Орловский «Техспецкомплект» оказался в шаге от банкротства

31.10.2023 | 17:05 Закон и порядок, Новости, Образование, Строительство

На компании «висят» несколько ответственных проектов.

Здание на Гуртьева, 2, где находится офис компании. Фото: google.com

Как сообщает Abireg.ru, в отношении компании введена процедура наблюдения. Ранее, в июле этого года, московское ООО «Водалюкс-М» подало иск о банкротстве «Техспецкомплекта» из-за задолженности в 1,8 миллиона рублей. Кроме того, в отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество», по части 4 («особо крупный размер»).

По данным СМИ, в «Техспецкомплект» назначен временный управляющий. Это член «Дальневосточной межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» Андрей Староверов.

Напомним, что данная компания занимается строительством школы на Зеленина. Дата её сдачи неоднократно переносилась. В последний раз называлось 21 декабря текущего года.

Кроме того, Abireg.ru утверждает, что «Техспецкомплект» «является генеральным подрядчиком по строительству школы в деревне Жилина за 1,2 миллиарда рублей». Ранее в открытых источниках в качестве подрядчика данного проекта указывалось «АС Монтаж». В связи с этим «Орелград» уже направил официальный запрос в областную администрацию.

ИА «Орелград»


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