Обнаружен очередной срок сдачи школы на улице Зеленина в Орле

Уже не 1 сентября и не вторая четверть учебного года.

Дату «Орелград» обнаружил на карте развития Орловской области. Окончание работ – 21.12.2023. По данным ресурса, в школе № 53 города Орла ведутся отделочные работы, закупается оборудование и идет благоустройство прилегающей территории. Почему бы и нет? Школу не сдали в 2022 году. Не открыли к 1 сентября 2023 года. Видимо, планы начать учебный год в новом учреждении хотя бы со второй четверти снова разбились о реальность.

Портал «Госзакупки», где опубликован контракт между Объединенным муниципальным заказчиком и ООО «Техспецкомплект», уверенно сообщает, что дата окончания его исполнения – 10 июля 2023 года. Подрядчику фактически оплачено 1 066 103 049 рублей 30 копеек. До полной цены контракта не хватает всего 20 тысяч.

ИА «Орелград»