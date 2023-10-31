Под Орлом на истоке Оки посадили 13,5 тысяч сосен

Речь идёт о молодых деревьях.

Посадка состоялась в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». В мероприятии участвовал губернатор Андрей Клычков. Также лесной фонд области помогли увеличить сотрудники Управления лесами, школьники и студенты, эковолонтёры.

Молодые сосны посадили в Глазуновском районе в деревне Александровка, рядом с истоком Оки. Они разместились на общей площади 3,6 гектара.

Акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология» – во всех регионах России. Мероприятию уже пять лет.

На Орловщине к нему присоединились все муниципальные образования. Только этой осенью орловские участники акции высадили 28 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

ИА «Орелград»