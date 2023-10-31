Парахин подвёл первые итоги туристского развития Орла

Изменения внесены в профильную муниципальную программу.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022-2024 годы». Основные мероприятия были запланированы на 2023 год, равно как на этот же год было выделено практически все финансирование. Ранее мэрия провела торги на закупки необходимого оборудования. С учетом их результатов в новой редакции утвержден паспорт программы. По сути, поправки символизируют собой предварительные итоги реализации самой программы.

Главным исполнителем является управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, которому помогают МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», управление культуры, Детский парк Городской парк культуры и отдыха. Цель – обеспечение устойчивого и сбалансированного развития территории туристского кода центра города в целях повышения качества жизни жителей и увеличения туристического потока. Программой предусмотрена установка пяти информационных стоек навигации, архитектурная подсветка 31 объекта, установка 20 ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков, 185 световых консолей, арт-объектов и свето-декоративных арок, одного пандуса, трех стоек экстренного вызова, 14 фотозон и одного общественного туалета.

Запланированное количество мобильных нестационарных торгово-ярмарочных павильонов, мобильных стационарных некапитальных павильонов торговли, уличной мебели для проведения праздничных мероприятий – 263. В результате общий объем финансирования составил 217,389 миллиона рублей, весь он рассчитан на 2023 год. Из них 215 миллионов рублей – это средства федерального бюджета, а почти всю оставшуюся сумму доплатила областная казна. Городу программа обошлась всего в 217,39 тысячи рублей.

В мэрии считают, что ее реализация повысит туристическую привлекательность города, приведет к росту числа туристических поездок в Орел и увеличению объемов предоставляемых услуг в сфере туризма. Из паспорта программы следует, что необходимость в ее создании обусловлена неравномерностью экономического и социального развития территорий в границах города. Поэтому было решено провести функциональное перепрограммирование территорий. Выбор пал на исторический центр города.

«Выявление в границах города неэффективно используемых территорий, имеющих дополнительный потенциал развития, позволит вовлечь существующий территориальный ресурс, который, в отличие от отдаленных территорий, уже обеспечен транспортно-инженерной инфраструктурой, – говорится в паспорте программы. – Эффективное использование территориальных ресурсов позволит сформировать рациональную, компактную планировочную структуру города».

Проектное предложение благоустройства общественных пространств и формирования туристской инфраструктуры учитывает потребности всех целевых аудиторий, заверяют авторы документа. Оно направлено на создание благоприятных условий для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города и его гостей разных возрастных категорий и социальных групп, а также на формирование досугово-событийной зоны.

ИА «Орелград»