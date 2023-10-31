В ноябре на Орловщине пройдёт шесть ярмарок вакансий

Они состоятся в шести разных муниципалитетах.

Расписание мероприятий опубликовало региональное управление труда и занятости.

Первая ярмарка пройдёт в Центре занятости Мценского района. Она назначена на 2 ноября (с 10 до 12 часов). Здесь будут искать мастеров, токарей, фрезеровщиков и плавильщиков, формовщиков машинной формовки, контролёров, грузчиков. Также у посетителей будет шанс трудоустроиться в качестве полицейского.

9 ноября ярмарка вакансий состоится в Центре занятости Новодеревеньковского района. Она назначена на период с 10 до 11 часов. Здесь потребуются продавцы продовольственных товаров, парикмахеры, слесари по ремонту автомобилей, укладчики-упаковщики, обработчики рыбы, подсобные рабочие.

14 ноября, тоже с 10 до 11, ярмарку проведут в Центре занятости Орловского округа. Появится возможность трудоустроиться упаковщиком, мойщиком мокрых отходов, водителем погрузчика, помощником машиниста экструдера, грануляторщиком, мастером, грузчиком, разнорабочим.

15 ноября аналогичное мероприятие состоится в Центре занятости Дмитровского района. Оно тоже пройдёт с 10 до 11 часов. Заявлены вакансии контролёров, операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм, свиноводов, трактористов.

21 ноября (тоже с 10 до 11) ярмарку проведут в Центре занятости Верховского района. Здесь нужны начальники смены, помощники начальника отделения, мастера участка, аппаратчики вакуум-аппаратов, укладчики-упаковщики, грузчики.

22 ноября с 10 до 12 часов соискателей будут ждать в Центре занятости Советского района Орла. Здесь список вариантов окажется более разнообразным. Желающие смогут трудоустроиться фельдшерами, юрисконсультами, следователями, участковыми, полицейскими и полицейскими-водителями, бухгалтерами и кадровиками, делопроизводителями, водителями автомобиля, дежурными пульта управления, электромонтёрами, фасовщиками, слесарями-ремонтниками, подсобными рабочими, грузчиками, сторожами.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»