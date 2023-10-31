Световые консоли установят в Орле до 15 декабря

Областные власти выбрали подрядчика.

Конструкции должны появиться на центральных улицах города. Правительство области воспользовалось своим правом по выбору единственного подрядчика и возложило данную миссию на ООО «Группа компаний «Мегаполис»». Организация получит 8,1 миллиона рублей.

Данные работы выполняются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Установка консолей — одна из задач по созданию туристского кода и обновлению туристических мест Орла. Федеральный бюджет выделил городу на эти цели субсидию в размере 217 миллионов рублей.

Отметим, что до этого центр Орла богато украсили иллюминацией. Однако это делала другая компания – ООО «Вершина». Её также выбрали не по конкурсу, а «волевым решением».

Ранее мэр Орла Юрий Парахин подвёл первые итоги реализации городских инициатив по развитию туризма.

ИА «Орелград»