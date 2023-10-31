В Орле пройдет «Большой этнографический диктант – 2023»

Площадкой для проведения акции станет Орловский государственный университет имени Тургенева.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева, 3 ноября на базе этого вуза пройдет VIII Международная акция «Большой этнографический диктант – 2023». Цель мероприятия заключается в оценке уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в Российской Федерации и других странах. Организаторы уверены, что акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», – отмечает Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, являющегося организатором акции.

Текст «Большого этнографического диктанта – 2023» будет включать в себя 30 вопросов, оформленных в виде теста: 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов – уникальная часть для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

В ОГУ добавили, что в Орле этнографический диктант будет проходить по адресу: ул. Комсомольская, 95 (корпус 4), аудитория № 303 в 10:30. Регистрация участников с 10:00. Кстати, акция проводится с 2017 года, когда ее участниками стали 367 тысяч человек. А в 2022 году этнографический диктант написали уже более 4,07 миллиона человек.

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ИА «Орелград»