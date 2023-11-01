Эксперты оценили законность рекламы в Орле

Сразу несколько рекламных объявлений были изучены экспертным советом при УФАС.

Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, в стенах этого ведомство состоялось заседание Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя УФАС Елены Гришуновой. В числе прочего в повестку дня были внесены вопросы экспертной оценки различной рекламы, в том числе финансовых услуг, табака и табачной продукции. Экспертов попросили оценить несколько рекламных объявлений на их возможное воздействие на потребителей.

«Первым был рассмотрен вопрос, связанный с распространением в сентябре текущего года рекламы банка «Газпромбанк» в оформлении одного из офисов банка, – сообщает Орловское УФАС России. – Члены Совета решили, что при распространении данной рекламы с указанием следующих условий оказания финансовых услуг «Кредит наличными 0 процентов первый месяц, от 3,9 процента быстрое решение», признаки нарушения требований законодательства РФ о рекламе отсутствуют».

Затем экспертам продемонстрировали снимки «с конструкцией, информирующими о деятельности магазина табачной продукции «Smoking Shop». Из сообщения ведомства становится понятно, что на конструкции находились изображения кальяна, табачных листьев, угля и пр. В данном случае большинство экспертов решило, что данная конструкция является рекламной. Между тем, действующее законодательство запрещает рекламу табачной продукции, табачных изделий и кальянов. Эксперты сочли, что информация на спорной конструкции, исходя из возникающих ассоциаций и общего воздействия на потребителей, может быть расценена именно как реклама, которая не допускается законодательством. Судя по всему, с учетом мнения экспертов антимонопольщики позднее дадут правовую оценку выявленной рекламе.

«Членами Экспертного совета был также рассмотрен вопрос по «мелкому шрифту» в наружной рекламе, – продолжают в ведомстве. – В частности, была дана оценка рекламы «ЖК «Наугорский» с указанием возможности оформить ипотеку под «5,7 процента». Большинство экспертов пришло выводу, что выполненная «мелким шрифтом» информация на рекламной конструкции недоступна для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий предоставления финансовых услуг по ипотечному кредитованию, что не допускается».

ИА «Орелград»