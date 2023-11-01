Клычков утвердил условия превращения огородов в города

1.11.2023 | 8:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Условия создания новых населенных пунктов появились в Орловской области.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Глава Орловской области Андрей Клычков в качестве губернатора и председателя правительства издал постановление об установлении требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта. Документ также содержит условия, при которых в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт. Из преамбулы следует, что он принят в соответствии с частью 4 статьи 4.1 Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

Кроме того, в Орловской области с 2018 года действует собственный закон № 2307-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Губернатор Клычков постановил, что территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта при одновременном соблюдении в отношении таких территорий ряда требований.

Во-первых, определенные утвержденным проектом межевания границы территории садоводства или огородничества должны быть смежными с границами населенного пункта. Во-вторых, фактическая или планируемая обеспеченность территории садоводства или огородничества объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур должна соответствовать региональным и местным нормативам градостроительного проектирования. Это требование касается и территориальной доступности указанных объектов для населения.

Третье обязательное условие – соответствие территории садоводства или огородничества установленным требованиям к планировке и застройке населенного пункта, в границы которого планируется ее включение. Постановление губернатора также гласит, что в границах территории садоводства или огородничества может быть образован новый населенный пункт. Это возможно только при соблюдении в отношении такой территории требований к планировке и застройке, установленных СНиП – Сводом строительных норм и правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Они были утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в конце 2016 года.

ИА «Орелград»


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