Парахин запретил премировать наказанных чиновников

Внесены изменения в порядок денежного содержания чиновников.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление «Об утверждении Положения «О денежном содержании и материальном стимулировании служащих администрации города Орла». Оно действует с 2009 года. Поправки внесены на основании Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города Орла. В частности, в новой редакции изложен пункт о премировании. Согласно ему, в соответствии с распоряжением администрации города Орла служащим выплачиваются премии к праздничным дням, в связи с профессиональными праздниками, Днем города Орла и Днем местного самоуправления.

Также им положены премии по результатам работы за квартал, полугодие и год – в размере до их должностных окладов с установленными ежемесячными выплатами. При этом введен ряд ограничений. Так, указанные выше премии не выплачиваются служащим в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком и служащим, имеющим дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Премии выплачиваются пропорционально отработанному времени в текущем году: служащим, которым в соответствии с распоряжением администрации города Орла предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью более двух месяцев; служащим, проработавшим в администрации города Орла менее месяца; служащим, принятым по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по причине его временной нетрудоспособности и за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы.

Юрий Парахин приказал руководителям структурных подразделений администрации города ознакомить с данным постановлением под роспись своих подчиненных, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности мэрии.

ИА «Орелград»