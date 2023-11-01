Глава Роспотребнадзора Ливен не признала вину

Дело направлено в суд.

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Орловчанка, которая возглавляет отдел Роспотребнадзора по городу Ливны, обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

К настоящему моменту СК завершил следствие и передал уголовное дело в суд. Уточняется, что оно было возбуждено на основании материалов Управления МВД.

«Свою вину в совершённых преступлениях обвиняемая не признала», – указали в СУ СК РФ по Орловской области.

Между тем, в деле всплыл ещё один преступный эпизод. Ранее сообщалось, что в ноябре 2020-го года женщина «допустила попустительство по службе», закрыв глаза на действия сотрудника Ливенского районного потребительского общества. Взамен она получила рециркулятор для обеззараживания воздуха стоимостью свыше 14 000 рублей. Как уточнили в СК, орловчанка не приняла мер по привлечению к административной ответственности начальницы торгового отдела РАЙПО.

Как стало известно теперь, годом ранее, в ноябре 2020-го, обвиняемая совершила ещё одно подобное преступление. На этот раз она получила взятку от должностного лица Колпнянского РАЙПО. В обмен на незаконное вознаграждение женщина должна была не применять положенные меры воздействия в случае, если бы в организации выявили нарушения.

ИА «Орелград»