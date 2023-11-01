Орловец Влад Коноплев снялся в новом телесериале

Премьера состоится завтра.

Как рассказал актёр в своих соцсетях, речь идёт о фильме «Отмороженные». Сериал предназначен только для совершеннолетней аудитории. Его премьера состоится завтра в нескольких онлайн-кинотеатрах. Съёмки данного фильма завершились буквально несколько дней назад.

Сюжет иронически обыгрывает тему «лихих девяностых» – группа из четырёх преступников, случайно замороженная в криокамере, выходит оттуда уже в 21-м веке. «Пришельцам из прошлого» приходится приспосабливаться к современной жизни в российской столице. Коноплёв исполнил в фильме одну из главных ролей.

Напомним, что актёр родился в Ливнах в 1997-м году. В 2020-м он окончил ВГИК. Широкая известность пришла к орловцу в текущем году после выхода на экраны сериала «Король и Шут» – биографической киноповести об одноимённой рок-группе из Петербурга. Коноплёв сыграл в фильме роль Князя (Андрея Князева), ближайшего друга и соавтора фронтмена группы Михаила Горшенёва.

ИА «Орелград»