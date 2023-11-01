Орловцев предостерегли от фейерверков на праздники

1.11.2023 | 15:29 Закон и порядок, Новости, СВО

Об этом сообщили на оперативном штабе области.

Фото: ИА «Орелград»

Областные власти официально порекомендовали жителям нашего региона воздержаться от использования пиротехники в предстоящие «длинные выходные», а также на очередную годовщину Октябрьской революции. Информацию публикует пресс-служба губернатора и правительства Орловщины.

«Гражданам рекомендовано ограничить использование пиротехнической продукции в целях сохранения общественного порядка в период проведения специальной военной операции», – пояснили представители региональной администрации.

Напомним, что орловцы, как и все россияне, будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. 4-го числа в России отметят День народного единства, а 7-го исполнится 106 лет со дня революции 1917-го года.

Ранее, с 3 по 6 августа текущего года, в Орловской области действовал запрет на продажу и использование пиротехнических изделий, введённый в связи с Днём города. Тем не менее, в день праздника в городе всё же состоялся официальный салют.

ИА «Орелград»


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