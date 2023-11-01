Лучших хранителей нематериального наследия выберут в Орле

Стартовал областной заочный конкурс для любителей народной культуры.

В Орловской области стартовал VI заочный конкурс «Хранители нематериального этнокультурного наследия русского народа». Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, к участию приглашаются работники культуры и образования, краеведы, коллекционеры предметов народного искусства, мастера народных ремесел и просто все любители народной культуры. Прием заявок продлится до 25 ноября 2023 года, на конкурс принимаются работы с описанием народных традиций Орловской области.

«В Орловской области сосредоточены уникальные образцы русской традиционной народной культуры, которые находятся на грани исчезновения. Поэтому от нас с вами зависит изучение и сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния. Участвуйте в конкурсе – сохраняйте народные традиции», – призывают организаторы.

По их мнению, очевидной становится задача фиксации, изучения и сохранения объектов нематериального этнокультурного достояния (празднеств, песенного фольклора, игр и хороводов, народной хореографии, исполнительства на народных инструментах, обрядов, обычаев, сказок, пословиц и поговорок, примет), а также знаний и навыков, связанных с традиционными ремеслами и технологиями изготовления предметов быта, орудий труда, одежды, музыкальных инструментов, игрушек, традиционных блюд и т.п.

Конкурс проводится Орловским областным центром народного творчества» во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области. Цели и задачи: выявление подлинных носителей народных традиций, сохранение и актуализация нематериального этнокультурного достояния, передача самобытных образцов народной культуры новым поколениями др. Оглашение результатов конкурса намечено на 1 декабря.

Предусмотрено десять номинаций: традиционные праздники, обряды и обычаи; песенный фольклор; игровые жанры; традиционная хореография: хороводные жанры, плясовые жанры и бытовые танцы; традиционное исполнительство на народных инструментах; устные формы: сказки, поговорки, пословицы, былички и др.; традиционные технологии изготовление предметов быта, орудий труда; традиционные технологии изготовления одежды; традиционные технологии изготовления музыкальных инструментов; традиционная обрядовая праздничная, постная, повседневная кухня.

Представленные материалам должны иметь аутентичность (традиционность, достоверность, историчность), локальную уникальность и специфичность (ограниченный ареал бытование), а также культурную значимость. Все участники будут награждены дипломами, а победителям в каждой номинации присвоят звания лауреатов. Работы лауреатов войдут в электронный каталог ОНЭД Орловской области и будут рекомендованы для размещения в Федеральном каталоге ОНЭД.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»