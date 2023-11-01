Миллионы животных вывезли из Орловской области

Россельхознадзор рассказа о согласованиях маршрутов перевозки животных в текущем году.

В текущем году в Территориальное Управление Россельхознадзора поступило 977 заявлений на согласование маршрута перевозки животных из Орловской области и 772 заявления из Курской области в другие регионы. Такие сведения озвучила пресс-служба ведомства, подчеркнув, что данная сфера строго регулируется. В частности, требования установлены статьей 13 Закона «О ветеринарии». Согласно ему перевозка или перегон животных должны осуществляться только по маршрутам, по согласованным с контролирующими органами. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения и распространения по регионам опасных болезней животных, часть из которых может представлять собой угрозу и для здоровья человека.

«По результатам рассмотрения заявлений согласованы маршруты перевозки более 3,9 миллиона голов пользовательских и убойных свиней, 1,334 миллиона голов сельскохозяйственной птицы, более 46 тысяч голов крупного рогатого скота и 74 лошадей из Орловской области, – сообщили в пресс-службе ТУ Россльхознадзора. – Кроме того, Управлением рассмотрено 45 заявлений из Орловской области о согласовании маршрутов перевозки цирковых, экзотических животных и птиц, кошек, собак, используемых для культурно-зрелищных целей».

Однако не все заявления были удовлетворены. В ведомстве подсчитали, например, что в Орловской области по результатам рассмотрения 45 заявлений были выданы отказы в согласовании маршрутов перевозки животных. Как правило, причиной для отказа становились отсутствие необходимых данных об отправителе или получателе животных или неблагополучие территории, по которой должен был проходить маршрут перевозки.

В целом, орловских и курских животных в этом году перевезли в 43 региона, в том числе в довольно географически отдаленные Пензенскую и Оренбургскую области, в Краснодарский край, Марий Эл, Татарстан, Карелию и Северную Осетию. Отправляли в этом году животных и в Крым и Луганскую Народную Республику. «Согласование маршрутов перевозки животных производится с учетом регионализации и обязательного выполнения хозяйствующими субъектами ряда условий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных», – подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»