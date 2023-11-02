В будущем году в дороги Орла вложат 1,4 миллиарда рублей

Стали известны финансовые параметры развития улично-дорожной сети.

Мэр Юрий Парахин распорядился о внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». В частности, был отредактирован раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы». Согласно новой версии, общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 12,267 миллиарда рублей. Из них уже стоит вычеркнуть 2,358 миллиарда рублей, освоенных в 2022 году, и 3,705 миллиарда, которые должны быть освоены по итогам 2023 года.

Что касается будущего, то в 2024 году на программу планируется выделить 1,427 миллиарда рублей. Это более чем в 2 раза уступает показателю 2023 года, однако надо учесть, что в текущем году в программу было заложено финансирование ремонта Красного моста, которое ведется в основном за счет федеральных средств. И практически половина текущих дорожных расходов связана именно с этим объектом. Кстати, в 2025 году в улично-дорожную сеть Орла планируется вложить 1,193 миллиарда рублей, а в 2026 году – 3,582 миллиарда.

По источникам финансирования ситуация выглядит так: федеральный бюджет в 2024 году выделит Орлу на дорожные работы 300,481 миллиона рублей, в 2026 году – 2,633 миллиарда. Средства Дорожного фонда Орловской области в 2024 году составят 1,107 миллиарда рублей, в 2025 году – 1,149 миллиарда, в 2026 году – 885,3 миллиона. Бюджет города Орла добавит к указанным суммам в 2024 году 20,12 миллиона рублей, в 2025 году – 43,49 миллиона, в 2026 году – 63,12 миллиона рублей.

Добавим, что программой предусмотрено восстановление верхних слоев дорожной одежды в объеме 40 000 квадратных метров ежегодно, а также приобретение 45 единиц дорожной техники. Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла должна составить 253 572 квадратных метра. Планируется проведение ремонта 21,28 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

ИА «Орелград»