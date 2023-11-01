МЧС предупредило орловцев о ливне

Он ожидается в ближайшие сутки.

Согласно прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные дожди накроют области в период с 21 часа сегодняшнего дня до 21 часа 2-го ноября. Ливни прогнозируются на ночное время. Днём дождь будет идти, но умереннее (на большей части области).

Ветер будет дуть с юга (ночью) и северо-запада (днём), со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от шести до одиннадцати градусов.

Не исключено, что обильные осадки приведут к ЧП – нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения, повреждениям и обрывам ЛЭП, воздушных линий связи, транспортным затруднениям. МЧС просит орловцев соблюдать правила безопасного поведения, по возможности, оставаясь в зданиях или укрытиях.

ИА «Орелград»