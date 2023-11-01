Орловщина представит свои достижения на ВДНХ

1.11.2023 | 17:08 История, Культура, Новости, Общество

Экспозиция откроется на этой неделе.

Фото: vestiorel.ru

4-го ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12-го апреля 2024-го года. Орловская область представит собственную экспозицию в павильоне №75.

У нашего региона будет 17 тематических недель, в течении которых область представит свои достижения в различных сферах – сельском хозяйстве, промышленности, культуре, искусстве, спорте. Также 11-е января 2024-го года в рамках всей выставки станет «Днём Орловской области» – наш регион окажется в центре всеобщего внимания.

На эту дату запланирована премьера специального мюзикла, посвященного Орловщине. Также в рамках орловских экспозиций состоится множество других мероприятий.

В частности, 4 и 5 ноября народный мастер России Мария Семенова представит публике мастер-класс по вышивке «орловский спис», а с 6 по 19 число орловская часть выставки расскажет о литературном наследии нашего края. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Визитной карточкой станет макет зубра, который будет встречать посетителей. Также на шести плазменных панелях будет постоянно транслироваться тематическая информация.

Также ранее сообщалось, что Орловщина представит на ВДНХ настольную игру про крепостных крестьян.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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