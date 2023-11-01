День народного единства в Орле отметят с размахом

Запланированы десятки меропрятий.

Основную программу опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Первые мероприятия состоятся в предпраздничный день, в пятницу, 3 ноября. В 10 часов в Орле в галерее Курнакова расскажут о создании картины «Тираноборческая трагедия Лжедмитрия». В 10:30 в главном корпусе ОГУ имени Тургенева дадут старт Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», направленной на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений. В 11 часов в библиотеке имени Бунина и в 14 часов в Областном краеведческом музее активисты движения «Волонтёры Победы» проведут серию игр по теме «Путешествие по России». В 16:30 в КДЦ «Металлург» состоится большой концерт, приуроченный к празднику.

Также в этот день в Центре «Патриот 57» откроется выставка, посвящённая героям Великой Отечественной войны – представителям разных национальностей.

4-го числа в 11 часов Орловский дом литераторов проведёт поэтическую акцию «С Господом, Отечеством, Судьбой» – на официальном сайте организации в формате онлайн. В 11:30 по Орлу пройдёт крестный ход – по маршруту от Наугорского шоссе до Царёва Брода. В полдень на Мостовой улице «Волонтёры Победы» проведут викторину «Это Россия». В 17 часов в Орловской государственной филармонии выступят солисты филармонии с программой «Великим слогом русского романса», приуроченной не только к празднику, но и к юбилею Сергея Рахманинова.

Кроме того, 4-го ноября в Орле пройдёт флешмоб «Истоки единства», в котором примут участие не менее сотни школьников и студентов.

7-го ноября в областном центре в спортивном комплексе «Победа» состоится региональный фестиваль по самбо, посвящённый Дню народного единства. А 8-го ноября с 10 до 15 часов в Фундаментальной библиотеке имени Тургенева проведут Региональный молодежный форум, направленный на гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»