Орловские чиновники не исполнили обещанное администрацией президента

Речь идёт о строительстве дороги длиной в 1 километр.

Любопытный диалог состоялся в комментариях к последнему прямому эфиру орловского губернатора «ВКонтакте».

Один из пользователей сообщил о проблемной ситуации. Уже много лет селу Заречье, которое находится в Свердловском районе и относится к Никольскому сельскому поселению, требуется хорошая дорога. В 2021-м году орловец обращался по этому поводу в администрацию президента России. По его словам, там ему пообещали, что дорога будет сделана в 2024-м. «Помогите нам, пожалуйста», – обратился он к губернатору.

Мужчине ответили с официального аккаунта Администрации Свердловского района. Впрочем, ответ оказался неутешительным. «При формировании программы ремонта дорог учитывается наличие социально-значимых объектов на территории населенного пункта. В посёлке Заречье Никольского сельского поселения таких объектов нет. В посёлке в двух жилых домах проживают трое человек. Протяжённость дороги составляет один километр. В 2024 – 2025 годах возможность строительства дороги в посёлке Заречье отсутствует», – высказались представители районных властей.

Впрочем, к этой «бочке дёгтя» была добавлена и «ложка мёда». «Вместе с тем, администрацией Никольского сельского поселения запланировано летнее и зимнее содержание имеющейся дороги», – добавили чиновники.

Далее пользователь «раскрыл тему» ещё шире. Оказалось, что в селе живут люди с ограниченными возможностями здоровья – глухонемые, а орловец занимается этой проблемой на правах родственника. «Ни зимой, ни летом с этой дорогой ничего не делают. Прошу вас выслать мне в письменном виде отказ… И этот отказ мы будем посылать в администрацию президента РФ. Так как был случай, что «Скорая» даже летом не поехала к пожилому человеку с инсультом», – заключил он.

Согласно открытым данным, на 2010-й год население посёлка Заречье составляли пятеро человек. Населённый пункт находится в 21 километре от районного центра (Змиёвки) и в 32 километрах от областной столицы.

ИА «Орелград»