Орловцам предложили поддержать «Народного участкового»

1.11.2023 | 13:25 Закон и порядок, Новости, Общество

Началось голосование за финалистов конкурса.

Фото: УМВД по Орловской области

Оно продлится с 1 по 10 ноября. Отдать свои голоса надо на сайте «Комсомольской правды». Поддержать орловского финалиста можно по ссылке. Для этого надо авторизоваться на портале через социальные сети и поставить «лайк». Проголосовать можно только один раз.

Рейтинг обновляется ежедневно в полдень. На данный момент у представителя нашей области 27 голосов. Лидируют финалисты от Магаданской, Нижегородской и Оренбургской областей.

Орловщину представляет Николай Колганов – старший участковый уполномоченный полиции по Железнодорожному району Орла. Мужчина служит в МВД с 2006-го года. На территории, за которую отвечает полицейский, проживают около трёх тысяч человек.

Победителю конкурса достанется главный приз – автомобиль УАЗ «Патриот». Вручение состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. Отметим, что в этом году праздник имеет особое значение, так как данной службе исполняется ровно 100 лет.

ИА «Орелград»


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