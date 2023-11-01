Под Орлом столкнулись грузовики

Пострадал один человек.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 9 часов 45 минут. Местом действия стала объездная посёлка Хомутово (в Новодеревеньковском районе), участок, расположенный практически рядом с районным центром.

61-летний водитель ехал по трассе на КАМАЗе 5320. По предварительным данным, именно он стал виновником и допустил столкновение с тягачом «Фрейтлайнер», оснащённым полуприцепом «Шварцмюллер». Иностранным грузовиком тоже управлял немолодой водитель – 60-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель транспортного средства КАМАЗ получил телесные повреждения», – рассказали в ГИБДД. Однако госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП.

ИА «Орелград»