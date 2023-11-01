В Орле в районе автовокзала нашли боеприпас времён ВОВ

Находка уже уничтожена.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, это произошло накануне. Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на улице Солнцевской.

На место выехали сотрудники группы специальных работ областной поисково-спасательной службы Государственного казённого учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» (ГКУ ОО «ОАСПС»). Они изъяли и впоследствии уничтожили опасную находку.

Отметим, что Солнцевская улица располагается не просто в черте города, но достаточно близко к его центру – примерно в районе автовокзала. Она соединяет Карачевское шоссе и улицу Спивака.

Также за последние сутки в регионе подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз. Дважды – на ликвидацию возгораний, в остальных случаях – на другие происшествия, а также на помощь населению области. Так, два раза (в Орловском муниципальном округе в посёлке Зареченском около 13 часов 30 минут и в Орле на Московском шоссе около 16 часов) сотрудники ведомства помогли доставить пациенток к автомобилям «Скорой помощи» для экстренной госпитализации.

ИА «Орелград»