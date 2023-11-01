Сырьевой и энергетический секторы снизили объемы производства

Статистики назвали отрасли, показавшие отрицательную динамику.

В сентябре 2023 года в Орловской области сырьевой и энергетический сектора снизили объемы производства относительно сентября 2022 года месяца 8,8 процента и 17 процентов соответственно. За январь-сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизили показатели своей работы на 13,8 процента и 3,1 процента соответственно. Такие оперативные сведения обнародовал Орелстат.

«Сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, в отчетном месяце вышел на уровень сентября 2022 года, но при этом падение относительно периода прошлого года составило 16,5 процента, – следует из информации Орелстата. – Обрабатывающие отрасли показали увеличение объемов выпуска к сентябрю 2022 года на 5,1 процента, тем самым сократив снижение к соответствующему периоду прошлого года до 1,5 процентов».

Индекс промышленного производства в Орловской области январе-августе 2023 года к соответствующему периоду прошлого года составил 97,1 процента. По итогам сентября он немного вырос – до 97,7 процента, однако все равно пока демонстрирует отрицательную динамику. Впрочем, правительство региона смотрит в будущее с оптимизмом. Напомним, что недавно губернатор утвердил прогноз социально-экономического развития. Согласно ему, индекс промышленного производства, по предварительной оценке, в 2023 году составит в Орловской области 100,2 процента.

Также чиновники предрекают, что объем отгруженных товаров собственного производства по итогам текущего года достигнет отметки в 236,9 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 3,6 процента. Промышленный комплекс Орловской области имеет наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики, напоминают авторы прогноза.

ИА «Орелград»