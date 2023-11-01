В Орле открылась выставка ко Дню народного единства

Акция проходит под названием «Праздник воскресения России».

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина в зале периодики открылась выставка «Праздник воскресения России», приуроченная ко Дню народного единства. Ознакомиться с ее экспонатами можно до 15 ноября. В экспозиции представлены иллюстративные материалы журналов «Русская история», «Родина», «Власть» и др. Они познакомят читателя с историей праздника, учрежденного сравнительно недавно, а также с героями тех далеких событий, в честь которых он и был учрежден.

«Красным цветом отмечен в календаре день 4 ноября, – говорят в «Бунинке». – В этот день, начиная с 2005 года, Российская Федерация отмечает День народного единства. И хотя этот праздник новый, но свое начало он берет в далеком XVII веке, в Смутном, как его называли, времени. Именно тогда была продемонстрирована сила человеческого духа, сплотившегося перед лицом общей опасности, мужество и героизм, способность отдать жизнь за свободу и независимость Родины».

Организаторы добавляют, что этот праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, который по праву гордится многонациональный народ России. Дискуссионную площадку по поводу исторических корней и национальных традиций посетители выставки смогут найти в журналах «Вопросы истории», «Социально-гуманитарные знания» и «Стратегия России», авторы которых также размышляют на тему соотношения праздника государственного с православным.

«Эксперты, резюмируя социологический опрос отношения граждан к празднику, который с годами приобретает положительную динамику, желают россиянам неиссякаемой созидательной энергии не только в годы тяжких испытаний, но и в мирное время», – подытожили в «Бунинке».

ИА «Орелград»