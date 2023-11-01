В Орле на Комсомольской начали сажать деревья

Планируется укоренить 270 саженцев.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, деревья высаживают сотрудники питомника декоративных растений «Экотон». На улице должны появиться саженцы трёх культур: липы разнолистной, клёна остролистного и черемухи «Маака». На данный момент посажены 39 деревьев.

Отмечается, что клён будет представлен в двух формах – обычной и Шведлера (эти деревья отличаются более компактным ростом и более плотной кроной).

«Самое главное, что при распускании и осенью у него проявляется потрясающе красивая ярко-красная листва. По весне это кораллово-красные листья, летом они темнеют до зеленого. Осень дарит калейдоскоп всех этих оттенков – от оранжевого до темно-красного», – отметила руководитель «Экотона» Евгения Моргунова.

Клёны равномерно расположат вдоль улицы. Липы высадят у сквера Комсомольцев, напротив Станции юных натуралистов и в карманах парковок от «Стрелы» до 909-го квартала. Черёмуху – в районе «Уюта», в сквере Ветеранов и напротив Орловской областной стоматологической поликлиники и магазина «Пятёрочка».

ИА «Орелград»