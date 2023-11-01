В Орле выступил «Учитель года России»

В регионе проходит важное мероприятие.

С 1 по 3 ноября в нашей области проводится Межрегиональная «Орловская молодёжная педагогическая школа». Она собрала в регионе полсотни молодых педагогов. Это представители Орловщины, а также гости из Ленинградской, Смоленской, Тверской и Курской областей.

Профессиональный форум проводится уже в четвёртый раз. Основные мероприятия проходят на базе санатория «Дубрава». В рамках школы состоятся круглые столы, встречи и мастер-классы с победителями и лауреатами самых престижных конкурсов педагогического мастерства.

Открытие форума состоялось сегодня утром в Орле во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Перед участниками и гостями выступил Александр Демахин – победитель всероссийского конкурса «Учитель года» за 2012-й год, преподаватель мировой художественной культуры Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского.

Организаторами «Орловской молодёжной педагогической школы» выступают областная организация Общероссийского Профсоюза образования и региональный Институт развития образования. Также инициативу поддерживают Департамент образования области и орловское отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

ИА «Орелград»