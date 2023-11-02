Администрация губернатора объявила об отборе резервистов

Ищут кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области.

Администрация губернатора и правительства Орловской области официально объявила отбор кандидатов на включение в резерв. Как следует из конкурсной документации, ведомство ищет кандидатов на должность главы муниципального образования. Условия и порядок проведения отбора определены указом губернатора от 3 мая 2023 года № 283. Найти его можно в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Прием документов для участия в отборе продлится по 21 ноября 2023 года включительно. Они представляются в администрацию губернатора в бумажном виде нарочно или направляются по почте. Выдвижение граждан для участия в отборе кандидатов на включение в резерв осуществляется по представлению органов государственной власти и местного самоуправления, областной Общественной палаты и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

Требования, предъявляемые к кандидатам, таковы: наличие гражданства РФ и высшего профессионального образования; владение государственным языком РФ; отсутствие в соответствии с законодательством ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Представление должно содержать основные сведения о кандидате, в том числе о профессиональной компетентности: уровень общих и профессиональных знаний, умений и навыков; способность применять имеющиеся знания и практический опыт к должностным обязанностям; умение быстро и эффективно осваивать, и применять нормативную правовую базу; наличие аналитических и организаторских способностей и др.

При отборе также будут учитываться деловые (инициатива, работоспособность, исполнительская дисциплина, ответственность, культура делового общения) и личностные качества (самостоятельность, добросовестность, коммуникабельность, вежливость, принципиальность, самокритичность, авторитетность), потенциал и перспективы профразвития (наличие желания повышать свой профессиональный уровень, возможность должностного роста).

Кстати, соискатели в пакете документов должны будут представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Выдаются такие справки по запросу органами внутренних дел. В случае, если к отбору не будет допущен ни один кандидат, он признается несостоявшимся. Отбирать резервистов будут в несколько этапов. Например, второй этап отбора представляет собой тестирование и индивидуальное собеседование. Тестирование будет проходить с 4 по 8 декабря, а собеседование – с 11 по 13 декабря 2023 года в здании областной администрации.

ИА «Орелград»