Естественная убыль орловцев превысила 4000 человек

Статистики оценили демографическую ситуацию за январь-август 2023 года.

Демографическая ситуация в Орловской области в январе-августе 2023 года характеризовалась продолжающейся естественной убылью населения. Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся – примерно в 2,4 раза по итогам попавших под отчет восьми месяцев. В целом в регионе в январе-августе 2023 года родилось 3139 детей, что на 226 детей меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Уровень рождаемости по сравнению с прошлым годом сократился примерно на 8 процентов.

Такие подсчеты совершили специалисты Орелстата. Количество умерших за тот же период времени орловцев по сравнению с январем-августом 2022 года уменьшилось на 1 064 человека, или на 13,8 процента, и составило 7368 человек. Таким образом, естественная убыль населения в Орловской области за восемь изученных статистиками месяцев составила 4229 человек. Для сравнения, годом ранее она составляла 5067 человек.

В расчете на каждую 1000 жителей Орловской области уровень рождаемости составляет 6,8 (в 2022 году – 7,1), уровень смертности – 15,9 (в 2022 году – 17,9). Положительным итогом можно отметить снижение уровня младенческой смертности. Если в 2022 году за январь-август в регионе умерло 25 детей, не доживших до одного года, то за отчетный период времени было зарегистрировано 13 таких смертей. С точки зрения цифр показатель сократился практически вдвое.

Что касается других аспектов демографической ситуации, то в январе-августе 2023 года миграционная убыль населения составила 640 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 807 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции оказалось положительным, прирост составил 167 человек. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом показатели миграционной активности улучшились. Годом ранее, например, сальдо внутренней миграции составляло минус 1585 человек, а сальдо международной миграции – минус 215 человек.

ИА «Орелград»