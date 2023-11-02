Студенты ОГУ приняли участие в эксгумации красноармейца

Останки павшего советского бойца были найдены в ходе «Вахты Памяти».

В Орловском государственном университете имени Тургенева рассказали о результатах проведения осеннего этапа всероссийской «Вахты Памяти», участие в котором приняли члены студенческого поискового отряда «Ермолов». Он был создан на базе исторического факультета, но впоследствии стал отрядом всего вуза. Сообщается, что осенний этап акции прошел в период со 2 по 16 октября. Была проведена полевая экспедиция. В которой помимо «Ермолова» участвовали ВИПК «Дороги войны» и «На безымянной высоте» из Курска и сотрудники АУ ОО ЦПВ «Патриот-57».

«11 октября поисковики начали исследование нескольких огневых точек и участков траншей в системе немецкой обороны в глубине села Городище, – сообщили в ОГУ. – При отработке сигнала была найдена нижняя часть от дискового магазина к пулемету ДП-27. При ее извлечении были обнаружены плечевая, локтевая и лучевая кости человеческого скелета в анатомическом положении».

При эксгумации останков поисковики также обнаружили личные вещи погибшего советского бойца, в том числе карандаш в металлическом футляре, стальные пуговицы от галифе и гимнастерки, костяные пуговицы от нательного белья и две стальные погонные пуговицы, датированные 1943 годом, патроны, осколок зеркальца и лезвие от перочинного ножа. К сожалению, находки пока не помогли установить личность погибшего бойца. Сообщается, что его останки будущей весной будут перезахоронены на Кривцовском мемориале.

В ОГУ подчеркнули, что студенты-поисковики принимают активное участие в поиске непогребенных останков советских воинов, установлении их имен и захоронении с воинскими почестями. Совместно с Военно-историческим поисковым клубом «Дороги войны», который организует ежегодные межрегиональные этапы акции «Вахта Памяти», бойцы студенческого отряда выезжают на места сражений Великой Отечественной войны и вкладывают все силы в поисковые работы.

ИА «Орелград»