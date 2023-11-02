На Орловщине неработающие ФАПы подключали к интернету

Бюджет потерял миллионы рублей.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области и действующего директора областного «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Первый подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Второй – в халатности. В обоих случаях речь идёт об ущербе в миллионы рублей, нанесённом бюджету.

Оба случая связаны с одной и той же проблемой. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, региональный депздрав должен был сформировать список ФАПов, нуждающихся в подключении к интернету. В него попали восемь фельдшерско-акушерских пунктов, которые фактически не функционировали, причём уже долгое время. В итоге в период с августа 2019-го по декабрь 2021-го бюджет оплатил им интернет на общую сумму около 1,6 миллиона рублей, хотя данные услуги, естественно, не использовались.

Как уточнили в СУ СК РФ по Орловской области, экс-глава департамента (как и ряд его подчинённых) заведомо знал, что данные ФАПы не функционируют, но включил их в список, а после не принял мер по исправлению ситуации.

Далее, в 2022-м году, госзаказчиком по поставкам интернета в ФАПы стал МФЦ Орловской области. Следствие считает, что директор учреждения не сверял объёмы потреблённого трафика со сведениями об оказанных услугах. В итоге проблема не была выявлена и исправлена. В период с апреля по декабрь 2022-го года бюджет заплатил за неиспользуемый интернет ещё 2,1 миллиона рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводится необходимый комплекс следственных действий. Дела возбуждены на основании материалов прокуратуры Орловской области, которая выявила данные нарушения, изучая соблюдение законодательства при реализации национального проекта «Цифровая экономика».

ИА «Орелград»