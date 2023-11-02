В Орле будут судить бывшего главспеца управления капстроительства

2.11.2023 | 13:16 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по ранее возбуждённому уголовному делу и направила его в суд. В ближайшее время состоится судебный процесс.

Обвиняемый – бывший главный специалист муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Орла». «Камнем преткновения» стали работы по благоустройству территории многоквартирного дома. Известно, что он находится в Северном районе.

Работы выполнялись с низкими нормативными показателями. Также была нарушена технология укатки асфальтобетонного покрытия. Чтобы скрыть это, подрядчик внёс в акты заведомо ложные сведения. Затем документы утвердил тогда ещё действующий главный специалист «УКС» – не сверяя эти данные с реальными фактами.

В отношении подрядчика возбуждено отдельное уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящий момент оно уже рассматривается судом.

ИА «Орелград»


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