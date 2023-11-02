В Орле задержали троих наркоиностранцев

У зарубежных гостей изъяли крупную партию наркотиков.

Задержание произошло в Заводском районе. Ранее в полицию поступила информация, что трое граждан одного из государств ближнего зарубежья могут быть прибыли в наш регион для торговли веществами, запрещёнными к свободному обороту. Эти данные подтвердились.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, возраст задержанных – 33 года, 22 года и 20 лет. У них изъяли 60 свёртков с героином и метадоном. Общая масса составила 23,81 грамма, что считается крупным размером.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На период предварительного следствия они заключены под стражу.

ИА «Орелград»