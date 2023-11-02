На Орловщине районы провалили сроки благоустройства

2.11.2023 | 13:38 Закон и порядок, Новости

Проблема вскрылась на очередном совещании.

Зона активного семейного отдыха «Болховкин луг». Фото: vestiorel.ru

Встречу с руководителями муниципальных образований провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов. Подробности сообщают «Орловские новости».

Оказалось, что многие районы, ранее победившие в федеральных конкурсах на благоустройство отдельных территорий, серьёзно «затянули» с воплощением этих инициатив в жизнь. В Болховском районе освоение составляет 72%, в Колпнянском – 66,6%, в Свердловском – 62,4%. Имеются такие проблемы и в Дмитровском районе.

В некоторых муниципальных образованиях уже истекли сроки сдачи объектов. Так, в Свердловском районе работы должны были сдать к 30-му октября, в Колпнянском – к 31-му. Руководители муниципальных образований заверили замгубернатора, что всё благоустройство завершится благополучно, просто чуть позже установленных сроков.

«Я удивлен уровнем исполнительской дисциплины. Даётся поручение на совещании губернатора, и оно спокойно не исполняется», – высказался по этому поводу Тарасов.

Отметим, что в минувшем году в России проводилось сразу два конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – очередной, шестой, и внеочередной, седьмой. В число победителей вошли семь муниципальных образований Орловщины, получившие право на федеральное финансирование своих проектов:

  • Болховский – с проектом «Зона активного семейного отдыха «Болховкин луг»,
  • Дмитровский район – с проектом «Территория по улице Социалистической и площадь перед храмом Дмитрия Солунского»,
  • Колпнянский район – с проектом «Озерки»,
  • Кромской район – с проектом «Укромный парк «Земля Вятичей»,
  • Ливны – с проектом «Бульвар Октябрьский»,
  • Малоархангельский район – с проектом «Территория «Бирюза»,
  • Свердловский район – с проектом «Связующая нить».

ИА «Орелград»


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