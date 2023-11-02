На Орловщине районы провалили сроки благоустройства

Проблема вскрылась на очередном совещании.

Встречу с руководителями муниципальных образований провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов. Подробности сообщают «Орловские новости».

Оказалось, что многие районы, ранее победившие в федеральных конкурсах на благоустройство отдельных территорий, серьёзно «затянули» с воплощением этих инициатив в жизнь. В Болховском районе освоение составляет 72%, в Колпнянском – 66,6%, в Свердловском – 62,4%. Имеются такие проблемы и в Дмитровском районе.

В некоторых муниципальных образованиях уже истекли сроки сдачи объектов. Так, в Свердловском районе работы должны были сдать к 30-му октября, в Колпнянском – к 31-му. Руководители муниципальных образований заверили замгубернатора, что всё благоустройство завершится благополучно, просто чуть позже установленных сроков.

«Я удивлен уровнем исполнительской дисциплины. Даётся поручение на совещании губернатора, и оно спокойно не исполняется», – высказался по этому поводу Тарасов.

Отметим, что в минувшем году в России проводилось сразу два конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – очередной, шестой, и внеочередной, седьмой. В число победителей вошли семь муниципальных образований Орловщины, получившие право на федеральное финансирование своих проектов:

Болховский – с проектом «Зона активного семейного отдыха «Болховкин луг»,

Дмитровский район – с проектом «Территория по улице Социалистической и площадь перед храмом Дмитрия Солунского»,

Колпнянский район – с проектом «Озерки»,

Кромской район – с проектом «Укромный парк «Земля Вятичей»,

Ливны – с проектом «Бульвар Октябрьский»,

Малоархангельский район – с проектом «Территория «Бирюза»,

Свердловский район – с проектом «Связующая нить».

ИА «Орелград»