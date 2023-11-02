На Орловщине районы провалили сроки благоустройства

Проблема вскрылась на очередном совещании.
Встречу с руководителями муниципальных образований провёл заместитель губернатора Вадим Тарасов. Подробности сообщают «Орловские новости».
Оказалось, что многие районы, ранее победившие в федеральных конкурсах на благоустройство отдельных территорий, серьёзно «затянули» с воплощением этих инициатив в жизнь. В Болховском районе освоение составляет 72%, в Колпнянском – 66,6%, в Свердловском – 62,4%. Имеются такие проблемы и в Дмитровском районе.
В некоторых муниципальных образованиях уже истекли сроки сдачи объектов. Так, в Свердловском районе работы должны были сдать к 30-му октября, в Колпнянском – к 31-му. Руководители муниципальных образований заверили замгубернатора, что всё благоустройство завершится благополучно, просто чуть позже установленных сроков.
«Я удивлен уровнем исполнительской дисциплины. Даётся поручение на совещании губернатора, и оно спокойно не исполняется», – высказался по этому поводу Тарасов.
Отметим, что в минувшем году в России проводилось сразу два конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – очередной, шестой, и внеочередной, седьмой. В число победителей вошли семь муниципальных образований Орловщины, получившие право на федеральное финансирование своих проектов:
- Болховский – с проектом «Зона активного семейного отдыха «Болховкин луг»,
- Дмитровский район – с проектом «Территория по улице Социалистической и площадь перед храмом Дмитрия Солунского»,
- Колпнянский район – с проектом «Озерки»,
- Кромской район – с проектом «Укромный парк «Земля Вятичей»,
- Ливны – с проектом «Бульвар Октябрьский»,
- Малоархангельский район – с проектом «Территория «Бирюза»,
- Свердловский район – с проектом «Связующая нить».
ИА «Орелград»