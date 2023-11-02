На въезде в Орёл посадили клёны

2.11.2023 | 14:54 Новости, Общество

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Орла

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, речь идёт о въезде со стороны Карачевского шоссе. У знака с названием города появилось пять молодых остролистных клёнов. Работы выполнили сотрудники питомника «Экотон».

Всего по трассе до въезда в город посадят 63 остролистных клёна. Такие же деревья появятся на улице Комсомольской, на отрезке между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе, о чём сообщалось ранее.

На данный момент на этом участке одной из главных улиц Орла посажено 83 дерева – 79 остролистных лип и 4 черёмухи сорта «Маака». Всего здесь планируется высадить 270 новых молодых деревьев.

ИА «Орелград»


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