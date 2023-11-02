Орле начали отмечать 205-й день рождения Ивана Тургенева

Тематическая выставка подготовлена в областной библиотеке.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина до 15 ноября будет работать выставка «Он с Русью повенчан навек», приуроченная к 205-летию со дня рождения знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). День рождения писателя отмечается 9 ноября, причем не только в России. Иван Тургенев считается одним из самых знаменитых уроженцев Орловщины. Он был не только писателем-прозаиком, но и поэтом, драматургом, критиком, мемуаристом и переводчиком.

«Он один из классиков русской литературы, внесший наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но и западноевропейского романа. Произведения писателя известны на всех континентах и переведены на все европейские языки. Его имя стоит в одном ряду с Львом Толстым и Федором Достоевским».

На выставке в библиотеке представлены материалы о Тургеневе, которые в разные годы публиковались в таких периодических изданиях, как «Огонек», «Вопросы литературы», «Вестник Московского Университета. Филология», «Наука и религия», «Новый мир», «Наш современник» и др. Из этих публикаций читатель может многое узнать о жизни и творчестве Тургенева, о его мировоззрении и отношении к различным проявлениям общественной жизни в России и за рубежом.

«Статьи в изданиях в помощь учителю «Литература в школе», «Русская речь», «Русский язык в школе» дают методические рекомендации по изучению произведений писателя, – подсказывают организаторы. – На книгах Ивана Тургенева воспитывались поколения лучших людей нашей страны. Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива благодарность великому писателю, который во всем мире прославил высоту духа русского народа и красоту родной земли. В Орле именем классика названы улица, театр и университет. Ведь именно в этих местах разворачивалось действие многих его произведений».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»