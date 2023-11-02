Под Орлом неожиданно вскрыли схему легализации денег

Хотынецкий суд пересмотрел решение о неосновательном обогащении.

Хотынецкий районный суд Орловской области пересмотрел свое же решение по гражданскому делу, причиной чего стали вновь открывшиеся обстоятельства. Речь идет об иске юридического лица к индивидуальному предпринимателю о взыскании неосновательного обогащения. Детали процесса раскрыла пресс-служба райсуда. Сообщается, что одна «малоизвестная организация» в форме общества с ограниченной ответственностью была подрядчиком при строительстве торгового центра. В своем иске она указала, что в марте 2020 года заключила с ИП договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ и перечислила предпринимателю 1,11 миллиона рублей.

Субподрядчик не выполнил работы по договору, ООО пришлось сделать это своими силами. В результате строительство все-таки было завершено, а объект был введен в эксплуатацию. Компания попыталась вернуть деньги, авансом перечисленные субподрядчику. В досудебном порядке была направлена претензия о возврате денежных средств, на которую ИП не ответил. В связи с истечением срока действия договор субподряда был расторгнут.

Затем компания обратилась в суд с иском о взыскании с субподрядчика в свою пользу неосновательного обогащения в размере 1,11 миллиона рублей, и эти требования были удовлетворены. Однако в июне 2023 года в процесс вступил межрайонный прокурор, который подал в суд представление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Из новых материалов следовало, что субподрядчик в действительности деньги не получал, а «предоставил свои персональные данные третьим лицам для легализации вывода денежных средств из хозяйственного оборота ООО и их дальнейшего обналичивания». Компания возражала против пересмотра решения, но суд это сделал, причем на этот раз участию в процессе были привлечены представители налоговой инспекции. ООО ссылалось на «недоказанность изложенных прокурором обстоятельств». Субподрядчик на пересмотр дела вообще не явился, но суд учел то, что при предыдущем рассмотрении дела он иск не признал и заявил, что денег не получал.

Представитель налогового органа в судебном заседании посчитал иск не подлежащим удовлетворению, отметили в пресс-службе суда. Оказалось, что в отношении ООО была проведена выездная налоговая проверка. Она показала, что значительную часть денежных средств, полученных от заказчиков, компания переводила на расчетные счета различных ИП. Анализ налоговой отчетности показал, что ООО постепенно исключало из книг покупок и состава налоговых вычетов в декларациях по НДС документы, оформленные от имени ИП, и заменяло их на юрлиц, но деньги за якобы выполненные работы им не перечисляло.

Более того, выяснилось, что регистрация ИП, возможно, была фиктивной, поскольку «осуществлялась по просьбе третьего лица». Проверка привела налоговиков к некоему гражданину Х., к которому в итоге все стекалось. В отношении гражданина Х. уже возбуждено уголовное дело «по факту осуществления им незаконных банковских операций в виде инкассации незаконно обналиченных денежных средств, поступивших с расчетных счетов клиентов нелегального банка через подконтрольные организации и ИП».

Обратили внимание налоговики и на то, что данные ИП не имеют имущества, штата сотрудников, а по их расчетным счетам не проводятся платежи, характерные для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Договоры с контрагентами они не заключали, доверенности не выдавали, никакие первичные документы не подписывали, налоговую и бухгалтерскую отчетность не формировали. Словом, ООО заподозрили в создании схемы формального документооборота. Кто знает, всплыла бы эта история или нет, если бы компания не попыталась засудить мнимого субподрядчика. Уголовное дело будет слушаться в другом суде, а в данном случае суд в рамках гражданского спора принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО о взыскании с субподрядчика неосновательного обогащения. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»