Суд признал законным штраф за рекламу банка

Финансовая организация судилась с антимонопольной службой.

Орловский областной суд признал законным постановление по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении должностного лица «Росбанка». Согласно ему было наложено административное взыскание в виде штрафа за нарушение требований законодательства о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. В ведомстве пояснили, что нарушение законодательства выразилось в «распространении ненадлежащей рекламы посредством звонка на телефон потребителя без его предварительного согласия, что послужило поводом для обращения гражданина в антимонопольный орган с жалобой».

Ранее комиссия Орловского УФАС изучила жалобу местного жителя и пришла к выводу, что распространявшаяся информация является именно рекламой, так как она соответствовала критериям, установленным федеральным законом. В частности, изученная информация была направлена на продвижение определенных финансовых продуктов банка, а именно вклада, накопительного счета и кредита. Антимонопольщики напоминают о том, что на получение рекламы финансовых услуг абонент должен дать свое согласие, но такого согласия у банка не оказалось.

«В отношении юридического лица и его должностного лица были возбуждены административные дела по факту нарушения требований законодательства РФ о рекламе и вынесены постановления о наложении административных штрафов, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Считая постановления незаконными, банк и его должностное лицо обжаловали их в арбитражном суде и суде общей юрисдикции соответственно».

Отметим, что разбирательства еще не закончены. Так, сотрудник банка, наказанный штрафом, оспорить свое наказание в суде общей юрисдикции не сумел, хотя дело прошло уже две инстанции. Сначала суд первой инстанции, а затем и суд апелляционной инстанций признали постановление Орловского УФАС законным и обоснованным. А вот процесс между самим банком и антимонопольной службой еще продолжается. В ведомстве пояснили, что слушания в данном случае проводятся в Арбитражном суде города Москвы.

ИА «Орелград»