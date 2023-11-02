Орловцы украли из магазина 16 банок кофе

2.11.2023 | 17:47 Закон и порядок, Новости

Преступление произошло во Мценске.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, это двое местных жителей – 26-ти и 23-х лет.

Преступление произошло ещё весной этого года. Достаточно большую «партию» кофе тайно похитили из продуктового супермаркета, расположенного на местной улице Ленина. Общий ущерб составил около 4500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время полиция вышла на след подозреваемых и допросила их, после чего пришла к предварительным выводам об их виновности.

«По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Управлении МВД по региону.

ИА «Орелград»


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