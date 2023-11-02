За сутки МЧС изъяло на Орловщине десятки боеприпасов ВОВ

Их нашли в Болховском и Урицком районах.

Сообщается, что за сутки в нашем регионе изъято и уничтожено 34 единицы взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Как обычно, данную работу проводили сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы ГКУ ОО «ОАСПС» (Государственного казённого учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы»).

Также за сутки силы МЧС ликвидировали несколько опасных пожаров. В Ливнах на улице Ленина горел блок кирпичных хозяйственных построек (15 сараев и 3 гаража под общей кровлей). В итоге выгорели две постройки на общей площади около 30 квадратных метров. Аналогичный пожар произошёл в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа. Там пламя повредило четыре хозяйственные постройки, пожарные отстояли остальные шесть.

Кроме того, уже сегодня около 14 часов в Орле на улице Тульской горел гараж. К настоящему моменту это возгорание также ликвидировали. Все три случая обошлись без погибших и пострадавших.

Накануне боеприпас времён ВОВ нашли в Орле рядом с автовокзалом.

ИА «Орелград»