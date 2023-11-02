В Орловской области зарегистрированы первые случаи гриппа

2.11.2023 | 17:37 Медицина, Новости

Об этом сообщил глава Управления Роспотребнадзора.

Фото: ИА «Орелград»

Александр Румянцев сообщил данную информацию в интервью телеканалу «Первый областной». По его словам, речь идёт о вирусе гриппа A (H3N2). Его называют «гонконгским гриппом». Отличительная черта этого вида вируса – быстрое течение болезни.

Ранее в этом эпидемическом сезоне в нашем регионе заболевшие гриппом не регистрировались.

Согласно данным Роспотребнадзора за минувшую календарную неделю, в нашей области выросла заболеваемость ковидом (на 10,4%), но снизилась статистика по ОРВИ (на 12,9%). По последнему недугу, как обычно, большинство случаев (57,9%) приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Количественно за неделю зарегистрировано 95 заболевших ковидом (что считается невысоким показателем) и 5067 заболевших ОРВИ.

ИА «Орелград»


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