В Орловской области зарегистрированы первые случаи гриппа

Об этом сообщил глава Управления Роспотребнадзора.

Александр Румянцев сообщил данную информацию в интервью телеканалу «Первый областной». По его словам, речь идёт о вирусе гриппа A (H3N2). Его называют «гонконгским гриппом». Отличительная черта этого вида вируса – быстрое течение болезни.

Ранее в этом эпидемическом сезоне в нашем регионе заболевшие гриппом не регистрировались.

Согласно данным Роспотребнадзора за минувшую календарную неделю, в нашей области выросла заболеваемость ковидом (на 10,4%), но снизилась статистика по ОРВИ (на 12,9%). По последнему недугу, как обычно, большинство случаев (57,9%) приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Количественно за неделю зарегистрировано 95 заболевших ковидом (что считается невысоким показателем) и 5067 заболевших ОРВИ.

ИА «Орелград»