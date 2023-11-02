Орловская область утвердила условия бюджетного кредитования

Предоставление бюджетных кредитов городам и районам будет регламентировано.

Проект бюджета Орловской области на 2024 год, принятый пока в первом чтении, предусматривает возможность предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям. Такие кредиты будут выделяться из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, в сумме до 29,515 миллиона рублей. Они предназначены для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Орловской области, подобные займы выдаются на срок до пяти лет.

Кроме того, область готова предоставлять займы городам и районам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов. В данном случае кредиты выдаются на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года. Кроме того, на срок до пяти лет область готова кредитовать власти на местах на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности, только при наличии обеспечения исполнения муниципальным образованием обязательств по возврату кредита и уплате процентов.

Правда, условия такого кредитования заметно отличаются от коммерческих предложений. Так, проектом бюджета уже установлена плата за пользование указанными займами: для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований ставка составит 0,1 процента годовых; для покрытия временных кассовых разрывов – 0,1 процента годовых; для ликвидации последствий стихийных бедствий – 0 процентов. Использование бюджетных кредитов может быть только целевым – в соответствии с назначением, указанным в договоре.

При невыполнении обязательств по возврату бюджетных кредитов и уплате процентов по ним, областной департамент финансов вправе применять меры по принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности. С другой стороны, проект бюджета предусматривает возможность урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Орловской областью. Документом установлено, например, что в 2024 году правительство региона имеет право провести реструктуризацию задолженности муниципальных районов, округов и городов по бюджетным кредитам.

ИА «Орелград»